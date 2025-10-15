العالم اليوم - الهند.. مصرع 20 شخصا بعد اندلاع حريق في حافلة

انتم الان تتابعون خبر الهند.. مصرع 20 شخصا بعد اندلاع حريق في حافلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 03:28 صباحاً - لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، الثلاثاء، في حريق اندلع في حافلة بينما كانت تسير في ولاية راجاستان غربي الهند.

وأفادت وكالة فرانس برس، بأن الحافلة المنكوبة كانت تقل أكثر من 50 راكبا بين مدينتي جايسالمر وجودبور.

وقال راجيش مينا، المسؤول الكبير في الشرطة، لوكالة فرانس برس إن "19 راكبا قضوا في الحافلة، وتوفي راكب آخر متأثرا بحروقه في الطريق إلى جودبور".

وأوردت وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء هذه الحصيلة، مشيرة إلى أن سائق الحافلة رصد دخانا يتصاعد من قسمها الخلفي فتوقف بها على الطريق السريع، لكن سرعان ما التهمتها النيران.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "صدمته إزاء الخسارة في الأرواح البشرية"، مؤكدًا أن الحكومة ستقدّم تعويضات لأسر الضحايا بقيمة مئتي ألف روبية (أكثر من 2200 دولار) عن كل ضحية.

ووفق الوكالة، فإن الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تشتهر بسجلها الكارثي في مجال السلامة المرورية.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، فقد سجل في 2023 وقوع أكثر من 480,000 حادث على الطرق الهندية، أسفر عن مقتل ما يقرب من 173,000 شخص وإصابة ما يقرب من 463,000 آخرين بجروح.