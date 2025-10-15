نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: قمة شرم الشيخ للسلام هي الحدث الأبرز لعام 2025 وتجسد الدور المصري القيادي في ترسيخ السلام بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة شرم الشيخ للسلام تجسد رؤية مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر بمشاركة عدد كبير من قادة العالم، تُعد الحدث الأبرز لعام 2025، نظرًا لما حققته من نجاحات دبلوماسية وتاريخية في سبيل دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

نجاح القمة يعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية والرئيس السيسي

وأوضح رئيس الوزراء أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددًا من القادة الإقليميين والدوليين، أسفرت عن اتفاق شرم الشيخ للسلام، والذي مثّل نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية، ووضع أسسًا واضحة لوقف إطلاق النار وبدء مرحلة إعادة إعمار غزة تحت إشراف دولي وإقليمي.

وأشار مدبولي إلى أن نجاح القمة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري المحوري بقيادة الرئيس السيسي، سواء في إدارة الملفات الإقليمية الحساسة أو في تحقيق توازن المصالح الدولية لصالح استقرار المنطقة.

التغطية الإعلامية العالمية تؤكد مكانة مصر ودورها القيادي

وأضاف رئيس الوزراء أن التغطية الإعلامية العالمية الواسعة للقمة، والتي شملت مئات التقارير والتحليلات في كبرى الصحف والقنوات العالمية، تؤكد أن أنظار العالم كانت متجهة إلى شرم الشيخ، حيث لعبت مصر دور الوسيط الفاعل والمسؤول في تحقيق الانفراجة السياسية التي طال انتظارها.

مصر تواصل دعم تنفيذ مخرجات القمة وتعزيز التعاون الإقليمي

وشدد مدبولي على أن الحكومة تواصل العمل لدعم تنفيذ مخرجات القمة، وفي مقدمتها مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى توسيع برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفلسطينية بالتعاون مع الأردن والدول الأوروبية، لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.

مصر ستظل صوت السلام والعقل في المنطقة

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل نموذجًا جديدًا للقيادة المصرية الحكيمة، ورسالة واضحة بأن مصر ستظل صوت السلام والعقل في المنطقة، ماضية في ترسيخ مكانتها كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.