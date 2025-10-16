نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان تمد فترة استقبال التحويلات لحجز أراضي المصريين بالخارج ضمن المرحلة العاشرة التكميلية من "بيت الوطن" في المقال التالي
في استجابة سريعة لرغبات المصريين بالخارج، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة استقبال التحويلات لاستكمال قيمة الدفعة المقدمة لحجز قطع الأراضي الجديدة ضمن المرحلة العاشرة التكميلية من مشروع "بيت الوطن"، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر 2025.
وأوضح بيان الوزارة أن الخطوة تأتي حرصًا على تلبية الطلب المتزايد من المصريين بالخارج للحصول على أراضٍ مميزة بالمدن الجديدة، ضمن مشروع "بيت الوطن" الذي يهدف إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتمكينهم من الاستثمار العقاري في مشروعات الدولة العمرانية الكبرى.
وأشار البيان إلى أنه سيتم إضافة المبالغ المستكملة بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحوَّل، مع التأكيد على ضرورة كتابة كود الحجز الخاص بالقطعة الجديدة في بيانات الاستكمال لضمان دقة الإجراءات.
ويشمل الطرح التكميلي من المرحلة العاشرة أراضي في 17 مدينة جديدة هي:
6 أكتوبر، دمياط الجديدة، الشروق، 15 مايو، سفنكس الجديدة، بدر، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بني سويف الجديدة، أسوان الجديدة، ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، بالإضافة إلى برج العرب الجديدة.
وأكدت الوزارة أن مشروع "بيت الوطن" يأتي في إطار رؤية الدولة لتوسيع فرص التملك والاستثمار للمصريين بالخارج، وإتاحة أراضٍ مميزة بالمدن العمرانية الجديدة بأسعار تنافسية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الثقة في السوق العقارية المصرية.