نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان تمد فترة استقبال التحويلات لحجز أراضي المصريين بالخارج ضمن المرحلة العاشرة التكميلية من "بيت الوطن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإسكان تمد فترة استقبال التحويلات لحجز أراضي المصريين بالخارج ضمن المرحلة العاشرة التكميلية من "بيت الوطن"