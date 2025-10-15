نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تأمل ألا تطبق الصين قيودا تصديرية جديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن الولايات المتحدة تأمل ألا تطبق الصين قيودا تصديرية جديدة وتواصل الإمداد بالمعادن الأرضية النادرة.

ويشار إلى أن وزارة التجارة الصينية أعلنت في 9 أكتوبر الجاري أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الجرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام والمواد الفائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر القادم.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 أكتوبر أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ "الموقف العدواني" للصين في مجال التجارة.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت يوم الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة قد تنتظر وتؤجل فرض رسوم جمركية جديدة بغية إتاحة الفرصة لقادة البلدين للقاء ومناقشة القضايا التجارية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض كيفن هاسيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يحافظان على علاقات قوية، على الرغم من تفاقم الوضع المتعلق بمعادن الأرض النادرة