نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة محمد صلاح تنجو من أزمة شنطة اليد.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سهير جودة تشيد بزوجة محمد صلاح وتعلق على أزمة شنطة اليد

أشادت الإعلامية سهير جودة بدور زوجته اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وذلك بسبب حرصها على التواجد في ملعب المباراة مع زوجتها أثناء الاحتفال بتأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأشارت سهير جودة، خلال تقديم برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة النهار، إلى أن يوم الأحد الماضي شهد فرحة عارمة للاعبي منتخب مصر وأسرهم، وذلك عقب التأهل لمونديال كأس العالم.

وأوضحت أنه من الطبيعي تسليط الأضواء على زوجة اللاعب محمد صلاح بكونها زوجة أفضل لاعبي العالم، مؤكدًُا على أن تواجد مثل تلك الماركات يعد أمر طبيعي، وتعتبر داعاية إعلامية لتك الشركات.

أثارت ماجي صادق، زوجة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير بإطلالة كاجوال بسيطة نسّقتها مع حقيبة يد فاخرة من دار "هيرميس" الفرنسية.

الحقيبة التي تنتمي إلى مجموعة "بيركين" الشهيرة لفتت الأنظار بقيمتها المرتفعة، حيث يتتراوح أسعارها بين 25 و40 ألف دولار أمريكي، وقد تصل في بعض الإصدارات النادرة إلى 90 ألف دولار.

محمد صلاح وزوجته

ورأى البعض أن اختيار ماجي لهذه الحقيبة أمر طبيعي يعكس مكانة زوجها كلاعب عالمي من الطراز الأول، بينما اعتبر آخرون أن الحقيبة لا تتماشى مع البساطة التي تميز أسلوبها المعتاد في الظهور العام.

وأشار متابعون إلى أن حقائب "بيركين" ليست مجرد إكسسوار فاخر، بل تُعد استثمارًا طويل الأمد، إذ تزداد قيمتها بمرور الوقت، خصوصًا في الإصدارات المصنوعة من الجلود النادرة أو المزينة بقطع معدنية ثمينة من الذهب أو البلاديوم.

كأس العالم، ويتنافس 6 لاعبين على صدارة جدول ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، وأبرزهم النجم المصري محمد صلاح والمهاجم محمد الأمين عمورة نجم منتخب الجزائر.

ولم يشارك محمد صلاح في مباراة مصر ضد غينيا بيساو مساء يوم الأحد الماضي، بعدما قرر حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، إراحة جناح الريدز، بعد ضمان الصعود الرسمي إلى منافسات مسابقة كأس العالم 2026 القادم، والمقرر إقامته في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.