نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزارة أعلنت رسميًا.. اعرف موعد امتحانات نصف العام وإجازة منتصف العام 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطة التعليم كاملة للسنة الجديدة.. امتحانات نص السنة تبدأ في يناير والإجازة 12 يوم

موعد امتحانات نصف العام وإجازة منتصف العام 2026.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الزمني الرسمي للعام الدراسي 2025-2026، بعد اعتماده من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والذي يشمل مواعيد بدء الدراسة والامتحانات والإجازات الرسمية.

يأتي ذلك في إطار استعداد الوزارة المكثّف لتنظيم عام دراسي منضبط، وسط اهتمام واسع من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس والجامعات، من أجل وضع خطط المذاكرة والاستعداد المبكر للاختبارات.

موعد امتحانات نصف العام في المدارس 2026

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي يوم السبت 10 يناير 2026، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 17 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026.

أما إجازة نصف العام الدراسي فستبدأ يوم السبت 24 يناير وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026، لتبدأ بعدها الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026.

الجدول الزمني للعام الدراسي 2025-2026 في المدارس

20 سبتمبر 2025: بدء العام الدراسي الجديد

10 يناير 2026: انطلاق امتحانات صفوف النقل

17 يناير 2026: بداية امتحانات الشهادة الإعدادية

22 يناير 2026: انتهاء جميع الامتحانات للفصل الدراسي الأول

24 يناير – 5 فبراير 2026: إجازة نصف العام

7 فبراير 2026: بداية الفصل الدراسي الثاني

16 مايو 2026: امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

4 يونيو 2026: امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثاني

31 مايو 2026: بدء امتحانات الدبلومات الفنية

20 يونيو 2026: انطلاق امتحانات الثانوية العامة

11 يوليو 2026: نهاية العام الدراسي رسميًا

موعد امتحانات نصف العام في الجامعات

وفي السياق نفسه، أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن الفصل الدراسي الأول في الجامعات يبدأ في 20 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، على أن تنطلق امتحانات نصف العام في الجامعات يوم السبت 3 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026.

ثم تبدأ إجازة منتصف العام الجامعي من 24 يناير حتى 5 فبراير 2026، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026.

استعدادات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التعليم توجيهاتها إلى المديريات التعليمية بضرورة توزيع الكتب المدرسية قبل بدء الدراسة، وضمان انتظام العملية التعليمية مع مراعاة ألا تتجاوز الكثافة داخل الفصول 50 طالبًا. كما شددت على تفعيل مجموعات التقوية وسد العجز في المعلمين عبر التعاقد بالحصة أو الاستعانة بخبرات سابقة.

وأكدت الوزارة أن أعمال السنة ستُحتسب بناءً على نسبة الحضور الفعلي التي يجب ألا تقل عن 80%، لضمان الجدية في العملية التعليم

تطوير المناهج وتطبيق نظام البكالوريا

تستكمل الوزارة خطتها لتطوير التعليم بتطبيق نظام البكالوريا الجديد الذي يمنح الطلاب حرية اختيار المسارات الدراسية وتقليل عدد المواد، مع التركيز على التقييم المستمر بدلًا من الامتحان الواحد، بما يتماشى مع المعايير الدولية.