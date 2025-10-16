نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل ضوابط الحج السياحي الجديدة..تخفيض الأسعار وتوسيع البرامج لتناسب جميع الفئات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل ضوابط الحج السياحي الجديدة..تخفيض الأسعار وتوسيع البرامج لتناسب جميع الفئات.

اعتمد وزير السياحة والآثار شريف فتحي ضوابط موسم الحج السياحي لعام 1447هـ، وبدء تلقي الطلبات حتى 30 أكتوبر، مع تخفيض الأسعار حتى 20 ألف جنيه واستحداث برنامج “خمس نجوم أبراج كدانة” لأول مرة لتحسين الخدمات.

تعرف على موعد بدء تلقي طلبات الحج السياحي

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى 30 أكتوبر الجاري، عبر شركات السياحة المرخصة فقط، على أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية يوم 4 نوفمبر المقبل لاختيار الفائزين في مختلف مستويات الحج السياحي.

وأكد الوزير أن فتح باب التقديم مبكرًا هذا العام يأتي لمنح المواطنين وقتًا كافيًا لاستكمال الإجراءات وضمان جاهزية شركات السياحة للموسم المقبل بشكل منظم.

الوزارة تقدم برامج متنوعة لجميع الفئات

كما أوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ضوابط هذا العام شملت برامج جديدة ومتنوعة تراعي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وتشمل مستويات الخمس نجوم، والاقتصادي، والبري بفئات (أ – ب – ج).

و أضافت أن الوزارة استحدثت برنامج "خمس نجوم أبراج كدانة" لأول مرة، والذي يتيح للحجاج الإقامة داخل أبراج فندقية حديثة بدلًا من المخيمات، وذلك ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة وتحسين جودة الإقامة أثناء فترة المناسك.

إقرأ المزيد..عاجل- وزير السياحة والآثار يعتمد ضوابط الحج السياحي لعام 1447هـ.. تخفيض الأسعار وتنوع المستويات لتحقيق العدالة وتوسيع قاعدة المستفيدين

تخفيض الأسعار لكي لا يتحمل الحجاج أعباء إضافية

وأكدت سامية سامي أن الوزارة قررت تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين دون المساس بجودة الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن أغلب التأشيرات هذا العام خُصصت للمستويين الاقتصادي والبري، لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين محدودي الدخل من أداء الفريضة في ظل أسعار مناسبة وجودة مضمونة.

ضوابط جديدة للنقل والرقابة المشددة

وشددت الوزارة على أن تكون الأتوبيسات المخصصة لنقل الحجاج حديثة لا يقل موديلها عن عام 2020، ومجهزة بأجهزة تتبع GPS ومحدد سرعة، وألا تتجاوز سعتها 40 راكبًا لضمان الراحة والسلامة.

وأكد الوزير شريف فتحي أن الوزارة ستتولى متابعة أداء شركات السياحة بدقة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شركة مخالفة، لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين منذ مغادرتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

تحذير من كيانات وهمية وغير مرخصة

وحذرت وزارة السياحة والآثار المواطنين من التعامل مع كيانات أو صفحات غير مرخصة تروج لبرامج حج وهمية، مشددة على ضرورة التعامل فقط مع الشركات المعتمدة رسميًا من الوزارة، للحفاظ على الحقوق وتجنب أي عمليات نصب أو مخالفات قانونية داخل المملكة العربية السعودية.

و أكدت الوزارة أن حماية حقوق المواطنين وشركات السياحة المصرية تأتي في مقدمة أولوياتها، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان موسم حج منظم وآمن يليق بسمعة مصر وشركاتها السياحية.