نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف إمتى رمضان السنة دي.. موعد شهر رمضان 2026 في مصر وموعد عيد الفطر فلكيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رمضان 2026 قرب.. أول أيام الصيام الخميس 19 فبراير ووقفة العيد 19 مارس

تترقب الأسر المصرية والعربية موعد بداية شهر رمضان 2026، حيث تُعد هذه المناسبة المباركة من أكثر الأحداث الدينية انتظارًا في العالم الإسلامي.

ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فمن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 1447 هجريًا يوم الخميس 19 فبراير 2026، على أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وأكدت المصادر الفلكية أن هذه التواريخ تظل تقديرية إلى حين تحري رؤية هلال شهر رمضان رسميًا، والتي تعلن عنها دار الإفتاء المصرية مساء يوم 29 شعبان، لتحديد اليوم الأول من الشهر الكريم بدقة.

التقويم الهجري.. نظام الزمن الإسلامي

يعتمد التقويم الهجري أو القمري على دورة القمر حول الأرض، ويتكون العام من 12 شهرًا قمريًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

وقد وُضع هذا التقويم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجُعلت هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة في عام 622 ميلادي بداية له، ولذلك سُمي بالتقويم الهجري.

استعدادات لشهر الخير والرحمة

مع اقتراب رمضان 2026، تبدأ الأسر في الاستعداد للشهر الفضيل من خلال تحضير المأكولات الرمضانية، وتنظيم الجداول اليومية للعبادات مثل القيام، الصيام، والقرآن.

كما تعكف المساجد على تجهيز برامج الدروس الدينية والندوات القرآنية، في حين تجهز القنوات الفضائية خريطة برامج رمضان والمسلسلات الدرامية التي ينتظرها المشاهدون كل عام.

ومن المنتظر أن يكون شهر رمضان هذا العام في فصل الشتاء، ما يعني أن ساعات الصيام ستكون أقصر نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يسهل أداء العبادة على المسلمين.

أدعية استقبال شهر رمضان

من أحب الأدعية التي يرددها المسلمون مع اقتراب الشهر الكريم:

«اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين واجعلنا فيه من المقبولين».

«اللهم اجعل رمضان بداية خير ونور وسعادة لنا ولأهلنا».

«اللهم أعنا على صيامه وقيامه واغفر لنا فيه الذنوب والخطايا».

أهمية الرؤية الشرعية للهلال

ورغم دقة الحسابات الفلكية الحديثة، فإن الرؤية الشرعية لهلال رمضان تظل الفيصل الوحيد في إعلان بداية الشهر، تطبيقًا لتوجيهات الشريعة الإسلامية. وتقوم دار الإفتاء المصرية برؤية الهلال من خلال لجان متخصصة في مختلف المحافظات، لضمان إعلان النتيجة النهائية.