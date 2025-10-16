نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطاقة التركي: لقاء مثمر مع رئيس "غازبروم" الروسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أنه عقد "لقاء مثمرا" مع رئيس شركة "غازبروم" الروسية للطاقة أليكسي ميلر.

وكتب بيرقدار في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "قمنا بتقييم التعاون بين تركيا وروسيا في مجال الغاز وأجرينا لقاء مثمرا واستراتيجيا".

وأضاف أن اللقاء كان مكرسا "للخطوات الجديدة التي ستساعد في تطوير هذه الشراكة لاحقا".

وأكد أن "هذه الشراكة الثابتة في مجال الطاقة المبنية على المنفعة المتبادلة ستواصل تعزيز ثبات التوريدات في المنطقة وستساهم في استقرار الطاقة العالمية".

وعقد لقاء العمل بين ميلر وبيرقدار في إطار منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الذي يعقد في موسكو خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر.

وذكرت شركة "غازبروم" في بيان لها بشأن اللقاء أن الجانبين بحثا "سير وآفاق توريدات الغاز الروسي إلى تركيا".

يذكر أن شركة "غازبروم" الروسية تعتبر أكبر مورد الغاز الطبيعي لتركيا، حيث تصدر الغاز عبر خطي الأنابيب "السيل التركي" و"السيل الأزرق".