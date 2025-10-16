‎تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصرى الكبير بعد الافتتاح الرسمي للمصريين والسائحين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - ننشر أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير يعد الافتتاح الرسمي المقرر له 1 نوفمبر المقبل، ‎وتتيح إدارة المتحف المصري الكبير، نوعين من الزيارة، أولها تذاكر الزيارة العادية وأسعارها هي:

‎للمصريين:

‎- البالغ: سعر الذكرة 200 جنيه.

‎- الأطفال: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎- الطلاب: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎- كبار السن: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎للعرب والأجانب:

‎- البالغين: سعر التذكرة 1450 جنيها.

‎- الأطفال: سعر التذكرة 730 جنيهات.

‎- الطلاب: سعر التذكرة 730 جنيهات. ‎

‎للعرب والجانب المقيمين:

‎- البالغين: سعر التذكرة 730 جنيهات.

‎- الأطفال: سعر التذكرة 370 جنيهات.

‎- الطلاب: سعر التذكرة 370 جنيهات. ‎

‎أما النوع الثاني وهي "الجولات الإرشادية" وأسعارها هي:

‎للمصريين:

‎- البالغ: سعر التذكرة 350 جنيها.

‎- الأطفال: سعر التذكرة 175 جنيها.

‎- الطلاب: سعر التذكرة 175 جنيها.

‎- كبار السن: سعر التذكرة 175 جنيها.

‎

‎للعرب والأجانب:

‎ - البالغين: سعر التذكرة 1950 جنيه.

‎ - الأطفال: سعر التذكرة 980 جنيها.

‎- الطلاب: سعر التذكرة 980 جنيها. ‎

‎للعرب والجانب المقيمين:

‎- البالغين: سعر التذكرة 980 جنيها.

‎- الأطفال: سعر التذكرة 500 جنيها.

‎- الطلاب: سعر التذكرة 500 جنيها.

الجدير بالذكر، أنه بداية من الأربعاء، 15 أكتوبر، تم غلق أبواب المتحف المصري الكبير أمام الزيارة التي كانت متاحة ضمن التشغيل التجريبي للمتحف على مدار الفترة الماضية، تمهيدًا للافتتاح الرسمي المقرر له 1 نوفمبر المقبل.

‎ويأتي هذا في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، حيث سيتم غلق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025، و‎سيقوم المتحف بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية تمهيداً لحفل الافتتاح الرسمي.

‎ومن المقرر أن يشهد يوم السبت 1 نوفمبر، حفل الافتتاح الرسمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء وملوك وزعماء دول العالم.

‎

وسيستقبل المتحف المصري الكبير، خلال يومي 2 و3 نوفمبر عددا من الزيارات الخاصة لضيوف مصر من مختلف دول العالم.

‎وأخيرًا، من المقرر أن يبدأ المتحف المصري الكبير في استقبال زائريه من المصريين والسائحين من مختلف دول العالم، بدءا من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، والذي يوافق الذكرى الـ 103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة للمتحف.

‎الجدير بالذكر أنه في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير قررت وزارة السياحة والآثار، غلق قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير، اعتبارًا من يوم 20 أكتوبر، وذلك لاستكمال أعمال نقل آخر القطع الأثرية الخاصة بالملك الذهبي إلى المتحف المصري الكبير، حيث سيتم عرضها لأول مرة مجتمعة في قاعة واحدة مخصصة داخله.