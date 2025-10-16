بإقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق قافلة بنجع خضير في سوهاج احتفالا بذكرى النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، قافلة ثقافية بنجع خضير بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، تحت عنوان "قافلة النصر والعزة"، وذلك عبر المسرح المتنقل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات التي شهدت إقبالا كبيرا، بالسلام الوطني، تلاه كلمة أحمد فتحي مدير فرع ثقافة سوهاج، رحب خلالها بالحضور مهنئا الجميع بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدا حرص الهيئة على الوصول إلى القرى والمناطق المحرومة لاكتشاف المواهب وتقديم الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، كما توجه بالشكر لفريق عمل المسرح المتنقل بمحافظتي أسيوط وسوهاج على جهودهم في إنجاح الفعاليات.

و من ناحيته، ثمن الشيخ حسن شيخون، من علماء وزارة الأوقاف، دور قصور الثقافة في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية في مثل هذه الأماكن المحرومة لتعريف الأجيال الناشئة بنصر أكتوبر المجيد وبطولات للجيش المصري، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالقيم والأخلاق الكريمة كونها أساس بقاء الأمم.

وتضمن برنامج عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو، أعقبه لقاء تثقيفي قدمته الدكتورة إسراء القاضي تحدثت خلاله عن أهمية نصر أكتوبر ودور الإرادة الشعبية في تحقيقه باعتباره مصدر فخر لكل مصري.

بدوره، استعرض العزازي أبو شيخون، أحد أبطال حرب أكتوبر، تجربته في الحرب وما واجه المصريون من تحديات جسدت روح البطولة والفداء.

وتواصلت الفعاليات مع أمسية شعرية تضمنت إلقاء قصائد وطنية منها قصيدة بعنوان "في حب مصر" قدمها الشاعر رمضان عبد اللاه، وأخرى بعنوان "ذكرى العبور"، ألقاها الدكتور أيمن الحمال، فيما قدم الشاعر محمد السيد قصيدة "فداك دمائي"، وسط تفاعل من الحضور.

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، ومن خلال فرع ثقافة سوهاج، واختتمت مع عرض فني لفرقة قصر ثقافة سوهاج للإنشاد الديني بقيادة خالد حجو، تضمن مجموعة من الأغاني والتواشيح.