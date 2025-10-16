ترشح 417 على المقاعد الفردية فى اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - قال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام لليوم الثامن والأخير بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية مساء، حيث تقدمت فيه القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح على نظام القوائم عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذى يشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية الغربية، كفر الشيخ) وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والذي يشمل محافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر).

كما تقدمت ثلاث قوائم عن قطاع غرب الدلتا، هم القائمة الشعبية صوتك لمصر وقائمة نداء مصر وقائمة الجيل وتقدمت القائمة الأخيرة عن قطاع شرق الدلتا أيضًا، كما شهد اليوم تقدم (417) مرشحا عن النظام الفردي على مستوي الجمهورية.

وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عدد (2826) عن النظام الفردي، والقائمة الوطنية من أجل مصر عن القطاعات الأربع، وقائمة الجيل عن قطاعي شرق وغرب الدلتا، والقائمة الشعبية صوتك لمصر وقائمة نداء مصر عن قطاع غرب الدلتا.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح ورصدت كثافة من بداية فتح اللجان حتى الساعة الأخيرة من اعمال تلقى اللجان لأوراق الترشح، والتي انتهت أعمالها في تمام الساعة الثانية ظهراً، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيا.