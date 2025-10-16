العالم اليوم - روسيا: إسقاط 51 مسيرة أوكرانية وتدمير مخبأ عسكري محصن

انتم الان تتابعون خبر روسيا: إسقاط 51 مسيرة أوكرانية وتدمير مخبأ عسكري محصن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها تمكنت من إسقاط 51 طائرة مسيرة أوكرانية، وتدمير مخبأ عسكري محصن يضم جنودا أوكرانيين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء روسيا خلال ساعات الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية".

وعلى صعيد العمليات العسكرية، قال الوزارة، الخميس، إن وحدات من الفرقة السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، دمرت مخبأ عسكريا محصنا يضم أفرادا من القوات الأوكرانية، أثناء تنفيذ مهام قتالية في اتجاه كراماتورسك - دروجكوفسكي.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "خلال استطلاع مواقع العدو، رصد مشغلو الطائرات المسيرة نظاما روبوتيا تابعا للقوات الأوكرانية، يُوصل إمدادات غذائية إلى الوحدات الأمامية. بعد رصد الهدف، نفذت الطائرة المسيرة ضربة دقيقة، ما أدى إلى تدمير النظام".

وأشار البيان إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة رصدوا مخبأ يضم عناصر معادية في الغابات، ونُقلت إحداثيات الهدف إلى طاقم مدفعية مدفع هاوتزر "دي-30".

وأوضح البيان أنه "نتيجة لضربات دقيقة عدة، تم تدمير المخبأ مع جنود العدو بداخله".