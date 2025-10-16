العالم اليوم - نتنياهو: "المعركة لم تنته" في غزة والمنطقة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: "المعركة لم تنته" في غزة والمنطقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 01:20 مساءً - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن "المعركة لم تنته" في غزة والمنطقة.

وقال نتنياهو، خلال مراسم رسمية لإحياء ذكرى الجنود القتلى في حرب غزة، إن إسرائيل "ستحقق جميع الأهداف التي سعت لتحقيقها" من هذه الحرب.

وأضاف أن "أعداء إسرائيل أدركوا أن كل من يرفع يده ضدها سيدفع ثمنا باهظا".

وتابع نتنياهو: "نحن مصممون على تأمين عودة جميع الرهائن"، وذلك غداة إعلان حركة حماس أنها أعادت كل جثث الرهائن التي تمكنت من الوصول إليها، وأنها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثث.