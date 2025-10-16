نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جاكرتا تحظر بيع لحوم الكلاب والقطط للبشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لمكافحة داء السعار..

أعلن حاكم جاكرتا برامونو أنونج ويوبو عن إصدار قرار رسمي يحظر بيع لحوم الكلاب والقطط للاستهلاك البشري، وذلك ضمن خطة شاملة لمكافحة انتشار داء الكلب (السعار) في العاصمة الإندونيسية.

وأوضح الحاكم، في تصريحات نقلتها وكالة أنتارا، أن القرار جاء استجابةً لطلب رسمي من منظمات المجتمع المدني لوضع إطار قانوني يمنع استهلاك لحوم الكلاب، مضيفًا: "لقد ورد إلينا طلب لإصدار قرار يحظر استهلاك لحم الكلاب في جاكرتا، وسنعمل على تطبيقه رسميًا".

وأشار إلى أنه في حال تطلب تنفيذ القرار إصدار قانون إقليمي، فسيتم تقديمه إلى المجلس التمثيلي الشعبي في جاكرتا للموافقة عليه، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية.

وفي سياق متصل، أشادت منظمة "إندونيسيا الخالية من لحم الكلاب" بالقرار الحكومي، ووصفت الخطوة بأنها نموذج يحتذى به لباقي الأقاليم الإندونيسية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة كارين فرانكن إن حظر تجارة لحوم الكلاب والقطط "يمثل إنجازًا مهمًا في مجال الرفق بالحيوان والصحة العامة".

من جانبها، أوضحت الطبيبة البيطرية مارى فرديناندز أن جاكرتا يمكن أن تصبح "قدوة لبقية المدن الإندونيسية في مكافحة تجارة لحوم الكلاب"، مؤكدة أن هذا القرار سيُسهم في خفض معدلات الإصابة بداء الكلب ويحسن صورة العاصمة عالميًا كمدينة صديقة للحيوان.