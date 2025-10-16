نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الواحات البحرية ويتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مستشفى الواحات البحرية المركزي لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ أقسام الإنعاش الرئوي، والرعاية المركزة، والعمليات، والمعامل، والصيدلية، والأشعة، والملاحظة، حيث حرص على الاستماع إلى المرضى والمترددين على المستشفى، للتعرف على آرائهم حول جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى داخل المستشفى، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، موجهًا بمواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بسرعة تقديم الرعاية الطبية لطفلة مريضة داخل المستشفى، وتوفير العلاج اللازم لها من مستشفى أم المصريين، مشددًا على ضرورة سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل.

وأكد المهندس عادل النجار أن المستشفى خلال الفترة المقبلة، سيتم دعمه بعدد من الأطباء في التخصصات التي تمثل احتياجًا للمستشفى وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي الواحات البحرية.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور اسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.

IMG-20251016-WA0021

IMG-20251016-WA0023

IMG-20251016-WA0020

IMG-20251016-WA0019

IMG-20251016-WA0022

IMG-20251016-WA0018

IMG-20251016-WA0017

IMG-20251016-WA0016

IMG-20251016-WA0015