العالم اليوم - 300 مسيرة و37 صاروخا.. هجوم روسي يوقف إنتاج للغاز بأوكرانيا

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيرة و37 صاروخا في هجوم شنته على البنية التحتية الأوكرانية خلال الليل.

وأضاف زيلينسكي عبر منصة إكس اليوم الخميس "في هذا الخريف، يستغل الروس كل يوم لضرب البنية التحتية الأوكرانية للطاقة".

من ناحيتها، قالت شركة الطاقة الأوكرانية الخاصة "دي.تي.إي.كيه" إن هجوما شنته روسيا خلال الليل على بنية تحتية للطاقة تسبب في توقف العمليات في منشآت لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا.

وكتبت الشركة في بيان على تلغرام، اليوم الخميس "هاجم العدو مرة أخرى خلال الليل البنية التحتية للطاقة التابعة لشركة دي.تي.إي.كيه-نفتوغاز بطائرات مسيرة وصواريخ".

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية".