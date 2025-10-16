الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعبّر عن دقة التخطيط والتزام المملكة بتطوير العملية التعليمية، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء أولى مراحل أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م في جميع مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة وهذه الخطوة ليست مجرد موعد اختبارات، بل تمثل مرحلة محورية في مسار التطوير التعليمي، حيث وضعت الوزارة خطة زمنية دقيقة لضمان سير الاختبارات وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط ثتقدذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

انطلاق العد التنازلي .. بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول تقترب في هذا الموعد

خطة زمنية محكمة لضمان العدالة التعليمية

اعتمدت الوزارة هذه الخطة عبر إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري، في إطار سعيها لتطبيق نموذج متكامل للتقويم الشامل الذي يركز على التحصيل والفهم والمهارة. وتهدف الخطة إلى إدارة جميع مراحل الاختبارات إلكترونيًا من خلال نظام "نور"، بما يشمل الرصد، التصحيح، الإعلان، واعتماد النتائج، مما يعزز العدالة ويمنع أي أخطاء بشرية في التقييم.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهودها في تطوير منظومة التقويم والقياس، وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

المرحلة الأولى: رصد درجات أعمال السنة

تبدأ الخطة فعليًا يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م برصد درجات أعمال السنة للفترة الأولى، مع إشعار الطلبة وأولياء أمورهم بالنتائج عبر نظام "نور". ولا تقتصر هذه المرحلة على جمع الدرجات فقط، بل تتيح للطلاب فرصة تحسين أدائهم الأكاديمي خلال الفترة المتبقية من الفصل، من خلال برامج دعم وتعزيز تستهدف معالجة نقاط الضعف وتقوية مهارات التعلم.

وخلال هذه الفترة، تعمل المدارس على متابعة الطلاب بشكل دقيق لضمان استمرار التحسين الأكاديمي إلى حين موعد الاختبارات النهائية.

المرحلة الثانية: إكمال الرصد للفترة الثانية

تستكمل وزارة التعليم أعمال الرصد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025م، حيث تُعتمد درجات أعمال السنة للفترة الثانية، ويُخطر أولياء الأمور بالنتائج إلكترونيًا. وبالتوازي مع ذلك، تبدأ المدارس في إعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل — الابتدائية، المتوسطة، والثانوية — وتُعلن رسميًا عبر نظام "نور" لتتيح للطلبة وقتًا كافيًا للمراجعة والاستعداد النفسي.

سرية الأسئلة وضمان جودة الاختبارات