الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تؤكد حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أمنها الداخلي وحماية ضيوف الرحمن، أعلنت هيئة الجمارك السعودية عن قائمة محدثة تتضمن مجموعة من المواد والأشياء التي يمنع إدخالها إلى الأراضي السعودية مع القادمين بتأشيرة العمرة، وذلك تزامنًا مع انطلاق موسم العمرة لعام 1447هـ وهذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تتخذها الجهات المختصة لضمان سلامة المعتمرين وتسهيل انسيابية دخولهم إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مع الحد من أي محاولات لاستغلال التأشيرات الدينية في أغراض غير مشروعة نبحتم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الجمارك السعودية تصدر قائمة محدثة للممنوعات – معتمرو العمرة يُمنعون من إدخال هذه الأشياء

بحسب ما أوضحته هيئة الجمارك السعودية، فقد تم رفع جاهزية فرق التفتيش الجمركي في مطارات جدة والمدينة المنورة، إلى جانب المنافذ البرية والبحرية، وذلك بهدف ضمان الالتزام الكامل باللوائح الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوقع فيه الجهات الرسمية استقبال أعداد كبيرة من المعتمرين من مختلف الدول الإسلامية، ما استدعى ضرورة تشديد الرقابة لضمان أن يكون الدخول إلى المملكة آمنًا ومنظمًا دون تأخير أو ازدحام.

حماية أمن المملكة وضيوف الرحمن

أكدت الهيئة أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى التضييق على المعتمرين، بل هي في الأساس خطوة وقائية لحماية أمن المملكة وضمان سلامة ضيوف الرحمن أثناء إقامتهم في الأراضي المقدسة. وتعمل الجمارك السعودية بالتنسيق مع عدد من الجهات، منها وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية، لتطبيق هذه القرارات بطريقة تراعي الجوانب الإنسانية وتحافظ على روح الضيافة التي تميز المملكة في استقبال زوار بيت الله الحرام.

أبرز المواد الممنوعة ضمن التحديث الجديد

شملت القائمة الجديدة مجموعة متنوعة من المواد التي تم تصنيفها على أنها محظورة كليًا أو جزئيًا، ومن أبرزها:

الأجهزة الإلكترونية المزودة بكاميرات مراقبة أو بخاصية الإرسال المشفر، لما قد تمثله من مخاطر أمنية.

الطائرات الصغيرة بدون طيار (الدرونز)، والتي يمنع إدخالها إلا بتصريح رسمي من الجهات المعنية.

الأجهزة اللاسلكية غير المرخصة، لما لها من تأثير محتمل على شبكات الاتصال الرسمية.

بعض أنواع الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية غير المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

العطور السائلة القابلة للاشتعال بكميات كبيرة، والتي قد تشكل خطرًا على سلامة النقل الجوي.

الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات السعودية، خصوصًا تلك التي قد تسبب حرائق أو تلفًا في المنافذ.

إجراءات احترازية لا تضايق المعتمرين