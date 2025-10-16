العالم اليوم - مصدر فلسطيني: إسرائيل ترفض فتح معبر رفح أو تسليمه

انتم الان تتابعون خبر مصدر فلسطيني: إسرائيل ترفض فتح معبر رفح أو تسليمه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - قال مصدر فلسطيني لـ"دوت الخليج" إن إسرائيل ترفض حتى الآن فتح معبر رفح أو تسليمه لجهات فلسطينية، مبررة ذلك بعدم اكتمال المرحلة الأولى من الصفقة وعدم تسليم باقي جثامين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

وأكد المصدر أن معبر رفح لن يفتح اليوم ولا خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن فتح المعبر مرتبط بقرار إسرائيلي واضح يقضي بتسليمه والانسحاب منه.

وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى أن وفدا سيقوم بزيارة تفقدية للمعبر، بهدف حصر الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتشغيله.

وأوضح المصدر أن إدارة المعبر ستسلم إلى لجنة مشتركة تابعة للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن فتح المعبر وتسليمه لهذه اللجنة سيتم وفق آلية اتفاق عام 2005، والتي تنص على إدارة فلسطينية تحت إشراف بعثة أوروبية ورقابة أمنية إسرائيلية.

والخميس، قالت وحدة "تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة للجيش الإسرائيلي، إن الاستعدادات جارية مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، إلا أن موعد الفتح سيعلن في مرحلة لاحقة.

وشددت الوحدة بالجيش الإسرائيلي على أنه "يجب التأكيد على أنه لن تمر مساعدات إنسانية عبر معبر رفح".

وأضافت موضحة أن "المساعدات الإنسانية تواصل دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية".