العالم اليوم - قتلى وجرحى بانفجار حافلة عسكرية في سوريا

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى بانفجار حافلة عسكرية في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 12:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية بين مدينتي دير الزور والميادين.

فقد ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية اليوم الخميس أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة مبيت تقل عناصر حراسة منشآت نفطية على طريق دير الزور الميادين.

وأضافت الإخبارية السورية أن العبوة الناسفة استهدفت حافلة تقل حراس منشآت نفطية بالقرب من دير الزور.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

من ناحيته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سقط 3 قتلى و9 جرحى وتدمير حافلة عسكرية في مدينتي دير الزور والميادين بعبوة ناسفة زرعها مجهولون يُرجّح انتماؤهم لخلايا داعش.

وأضاف المرصد أنه من المرجح ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم بحالة خطيرة.