أخبار اليمن : صنعاء تعلن استشهاد اللواء الغماري

صنعاء تعلن استشهاد اللواء الغمارينعت القوات المسلحة القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري الذي استشهد مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني على بلدنا خلال عامين من معركة "طوفان الأقصى".

وأشارت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنه ارتقى خلال هذا العدوان ولمدة عامين من الإسناد عددٌ كبيرٌ من الشهداء العظماء مدنيين وعسكريين من القوات البحرية والبرية والقوات الصاروخية ورئيس الوزراء ورفاقه الوزراء ومن مختلف أبناء الشعب اليمني في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وكشفت القوات المسلحة أن إجمالي العمليات التي نفذتها (758) عملية بـ (1835) ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا للمجاهدين الصامدين في قطاع غزة ودفاعا عن مقدسات الأمة.

