العالم اليوم - "الحوثي" تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 04:20 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، مقتل رئيس هيئة الأركان التابعة لها محمد عبد الكريم الغماري.

وأشار بيان الجماعة إلى أن "جولات الصراع مع العدو لم تنته، وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع"، في إشارة إلى اتهام إسرائيل بقتل الغماري.

ولم يذكر بيان الحوثي موعد مقتل المسؤول العسكري.

وفي يونيو الماضي، كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن إسرائيل حاولت تصفية الغماري، بقصف اجتماع للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن".

وأشارت مصادر يمنية إلى أن الهدف من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حينها اجتماعا للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء، كان رئيس أركان الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري.