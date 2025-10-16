العالم اليوم - اكتشاف بقايا أحد أقدم الديناصورات في العالم

انتم الان تتابعون خبر اكتشاف بقايا أحد أقدم الديناصورات في العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - عثر علماء أرجنتينيون على عظام متحجرة لأحد أقدم أنواع الديناصورات في العالم في جبال الأنديز، حسبما أعلنت وكالة "كونيسيت" للبحوث، الأربعاء.

فقد اكتشف الفريق المؤلف من علماء تنقيب بقيادة المعهد، هيكلا عظميا شبه كامل لهذا الزاحف الصغير طويل العنق، الذي يحمل الاسم العلمي "هوايراكورسر جاغوينسيس"، على ارتفاع 3 آلاف متر شمال غربي الأرجنتين.

ولفتت "كونيسيت" إلى أن الفريق عثر على جزء من جمجمة الديناصور وعمود فقري كامل يمتد إلى الذيل، وأطراف أمامية وخلفية شبه سليمة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف الذي نشرت نتائجه مجلة "نيتشر"، من شأنه أن يثري البحوث المرتبطة بتطور الأجناس.

وقال أوغستين مارتينيلي، أحد الباحثين، إن تقديرات "هوايراكورسور" تشير إلى أنه جاب الأرض منذ ما بين 230 و225 مليون سنة، مما يجعله أحد أقدم الديناصورات في العالم.

ولفت الباحثون إلى أن هذا النوع عاش في نهاية العصر الترياسي، الذي شهد ظهور أول الديناصورات وأسلاف الثدييات.

ورغم أن هذا النوع المكتشف ينتمي إلى سلالة من الديناصورات العاشبة التي تضم عمالقة طويلة العنق، فإن الباحثين لاحظوا أن ديناصور "هوايراكورسور جاغوينسيس" البالغ بلغ طوله نحو مترين فقط، ووزنه يقترب من 18 كيلوغراما.