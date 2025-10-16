العالم اليوم - في ذكرى مقتله.. الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة للسنوار

انتم الان تتابعون خبر في ذكرى مقتله.. الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة للسنوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - نشر الجيش الإسرائيلي صورة جديدة تظهر كبار القادة العسكريين واقفين أمام جثمان يحيى السنوار، زعيم حركة حماس الذي قتل في رفح جنوبي قطاع غزة قبل عام.

وتظهر الصورة، التي التقطت في 17 أكتوبر 2024، أي بعد يوم من مقتل السنوار، كلا من رئيس القيادة الجنوبية السابق اللواء يارون فينكلمان، ورئيس مديرية العمليات السابق اللواء عوديد باسيوق، وقائد فرقة غزة العميد باراك هيرام.

وشارك الجيش هذه الصورة ضمن مجموعة من الصور التي التقطت خلال الحرب، التي ستعرض في أحد معارض تل أبيب.

وكان السنوار، أحد كبار قادة حماس وسجينا سابقا في أحد السجون الإسرائيلية، يشتبه في اختبائه منذ فترة طويلة داخل شبكة الأنفاق تحت غزة.

وقتل السنوار على يد جنود إسرائيليين جنوبي غزة في أكتوبر الماضي، بعد عام من بدء إسرائيل حربها ضد حماس عقب هجمات الأخيرة عليها في أكتوبر 2023.