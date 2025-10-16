العالم اليوم - إسرائيل: معبر رفح سيفتح لاحقا "للأفراد لا المساعدات"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: معبر رفح سيفتح لاحقا "للأفراد لا المساعدات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - أعلنت إسرائيل، يوم الخميس، أنها تستعد لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر، من أجل عبور الأفراد فقط لا المساعدات.

وقال مكتب هيئة تنسيق أعمال الحكومة، إن إسرائيل "تمنع دخول المساعدات من هذا المعبر، بينما تستمر المساعدات في دخول قطاع غزة من معابر أخرى".

وأرجع المكتب إغلاق معبر رفح أمام المساعدات إلى "تأخير حماس في إعادة رفات الرهائن، باعتباره انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف المكتب أنه "سيتم الإعلان عن موعد فتح المعبر في وقت لاحق".

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في مناطق عدة من القطاع.

وبموجب الاتفاق الذي رعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إليه، كان مقررا أن تسلم حماس جميع الرهائن، الأحياء والأموات، في غضون 72 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التطبيق.

وأفرجت حماس بالفعل عن جميع الرهائن الأحياء في الوقت المحدد، لكنها لم تسلم إسرائيل بعد كل رفات الرهائن الباقين، وتقول إنها بحاجة إلى معدات خاصة للعثور على جثثهم.