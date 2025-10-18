نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بات ضرورة ملحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت دولة قطر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط بات اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وتزايد التوترات الدولية المرتبطة بالتلويح باستخدام الأسلحة النووية.

جاء ذلك في بيان ألقاه خالد إبراهيم المنصوري، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح، حيث عبر عن قلق بلاده العميق إزاء استمرار بعض الدول في تطوير ترساناتها النووية، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد المنصوري على أن "امتلاك أو تطوير الأسلحة النووية لا يسهم إلا في تعقيد النزاعات القائمة ويفاقم الأزمات ويزيد من انعدام الأمن في العالم"، معتبرا أن "التهديد باستخدام تلك الأسلحة يضاعف من التوترات الجيوسياسية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة".

وأشار البيان القطري إلى أهمية الجهود الدولية الرامية إلى نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، مرحبا باعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية، ومؤكدا ضرورة التزام جميع الدول المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة في ظل توجه بعض الدول نحو ترسيخ الأسلحة النووية ضمن عقائدها الأمنية والعسكرية.

كما أعرب المنصوري عن دعم دولة قطر لانعقاد الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، المقررة في نوفمبر المقبل، مجددا التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم نزع السلاح النووي وتعزيز علاقات حسن الجوار وتسوية النزاعات بطرق سلمية.

وفي ختام البيان شددت قطر على أهمية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول مع ضمان عدم تسرب المواد الإشعاعية وتطبيق أعلى معايير الأمان تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن السلامة والأمن في المنطقة والعالم.