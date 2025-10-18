العالم اليوم - بيراميدز يفوز على نهضة بركان.. ويحرز لقب السوبر الإفريقي

انتم الان تتابعون خبر بيراميدز يفوز على نهضة بركان.. ويحرز لقب السوبر الإفريقي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 أكتوبر 2025 10:24 مساءً - فاز بيراميدز المصري بلقب السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه، مساء السبت، عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

وسجل الهدف الوحيد اللاعب فيستون مايييلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، التي أجريت على ملعب "الدفاع الجوي" بالعاصمة القاهرة. وجاء الهدف بعد مجهود فردي لمايييلي، أنهاه بتسديدة متقنة سكنت شباك نهضة بركان. وبذلك، أصبح بيراميدز ثالث فريق مصري يتوج باللقب بعد الزمالك والأهلي. وكان بيراميدز قد تُوّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في يونيو الماضي. أما نهضة بركان فقد أحرز لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

