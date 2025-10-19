نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).. تتويج جديد للمكانة المصرية عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

حققت مصر إنجازًا دوليًا جديدًا بعد فوزها بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عن الفئة الثانية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت يوم ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥، في إطار أعمال الدورة الـ٤٢ للجمعية العمومية للمنظمة بمقرها في مدينة مونتريال الكندية.

ويأتي هذا الفوز تتويجًا للمكانة الرائدة التي تتمتع بها مصر في مجال الطيران المدني، وتأكيدا على الثقة الكبيرة التي توليها منظمة الإيكاو للدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة المصرية في تطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

دعم سياسات النقل الجوي العالمي

تُسهم عضوية مصر في مجلس منظمة الإيكاو في دعم سياسات النقل الجوي الدولي، بما يعزز أمن وسلامة الطيران المدني عالميًا، ويدعم في الوقت ذاته حركة التجارة الدولية والسياحة، في ظل ما تمثله مصر من موقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات ويُعد محورًا رئيسيًا للملاحة الجوية.

إنجاز دبلوماسي يعزز الحضور المصري في المحافل الدولية

ويُعد هذا الفوز ثمرةً للجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية، بما يسهم في تعزيز حضورها داخل المنظمات الدولية المتخصصة، وترسيخ مكانتها كدولة فاعلة ومؤثرة في صناعة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي.

تأكيد على كفاءة الكوادر المصرية

ويجسد اختيار مصر تقدير المجتمع الدولي لكفاءة الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني، سواء في الإدارة والتخطيط أو التشغيل الفني والتكنولوجي، بما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تحديث وتطوير هذا القطاع الحيوي خلال السنوات الأخيرة.