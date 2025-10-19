نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتنياهو يعلن الترشح للانتخابات الإسرائيلية المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أنّ الحرب في غزة ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة القائمة، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، معلنًا أنه سيترشح في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وقال نتنياهو متحدثًا للقناة الرابعة عشرة، يمينية التوجه، إن "المرحلة الثانية تشمل أيضًا نزع سلاح حماس، أو بشكل أدق، نزع السلاح من قطاع غزة، بعد تجريد حماس من أسلحتها".

وأضاف: "عندما يكتمل ذلك بنجاح - ونأمل أن يتم بطريقة سهلة، وإن لم يحصل كذلك فبطريقة صعبة، عندها ستنتهي الحرب".

وأعلن نتانياهو عزمه الترشح للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وأكد أن فرصه كبيرة في الفوز بها.

وإضافة إلى تبادل المحتجزين، تنص خطة ترامب بشأن غزة المكوّنة من 20 نقطة على استئناف إيصال المساعدات، فيما تنتظر المنظمات الدولية إعادة فتح معبر رفح في جنوب القطاع.

وتشمل المراحل التالية نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب، وهي أمور ما زالت قيد البحث.

وكان القيادي في حركة حماس، محمد نزال، أكد أن موضوع نزع سلاح الحركة غير محسوم.

وقال نزال لـ "رويترز"، الجمعة،: "لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا على ما إذا كانت حماس ستتخلى عن السلاح"، مضيفًا أن "موضوع السلاح موضوع وطني عام، ولا يتعلق بحماس فقط، فهناك فصائل أخرى فاعلة على الأرض لديها سلاح".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنزع سلاح حركة حماس، مؤكدًا أنه سيستخدم القوة إذا اقتضى الأمر، حال رفضت حماس التخلي طوعًا عن سلاحها.