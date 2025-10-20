العالم اليوم - تقارير: قرار إسرائيل في غزة "بيد واشنطن حصرا"

انتم الان تتابعون خبر تقارير: قرار إسرائيل في غزة "بيد واشنطن حصرا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، الإثنين، أن الولايات المتحدة تلعب الدورا الأساسي في تهدئة الأوضاع بقطاع غزة، حيث باتت إسرائيل تتجنب تنفيذ عمليات عسكرية واسعة من دون موافقة مسبقة من واشنطن.

وقالت صحيفة "معاريف"، إن إسرائيل تباطأت في الرد العسكري على أحداث رفح الأمنية التي وقعت الأحد، مرجعة ذلك إلى رفض المستوى السياسي المصادقة على خطط هجومية واسعة خوفا من المساس باتفاق وقف إطلاق النار، وإثارة غضب البيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي اكتفى بغارات محدودة نفذتها مقاتلتان أو 3 فقط على أهداف في رفح، مشيرة إلى أنه "لو تمت المصادقة على الخطة المقترحة، لشاركت نحو 100 مقاتلة لإسقاط قنابل حارقة ثقيلة على غزة".

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع تنفيذ عمليات جديدة في رفح أو مناطق أخرى من دون موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أصبحت، بحسب الصحيفة، صاحبة القرار الأعلى في إدارة الصراع.

وأوضحت أن واشنطن "تفرض انضباطا ميدانيا صارما على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، بالتنسيق مع الوسطاء من قطر وتركيا ومصر.

كما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، عن استياء واسع داخل المؤسسة الأمنية من قرار الحكومة استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك بناء على طلب مباشر من واشنطن.

وأكد المسؤولون للصحيفة أن "المؤسسة الأمنية تشعر بـالإحباط العميق من حجم التدخل الأميركي في قرارات تل أبيب"، مشيرين إلى أنه "لم يعد هناك أي شك في أن إسرائيل لا يمكنها التحرك ميدانيا داخل غزة من دون موافقة مسبقة من الإدارة الأميركية".

وقال أحد المصادر الأمنية البارزة للصحيفة: "أي قرار يتعارض مع رغبات واشنطن يتم إلغاؤه فورا، وهذا الأمر ثبت بالدليل القاطع في الأيام الماضية".

وأضاف المصدر أن إسرائيل فقدت القدرة على اتخاذ قرارات سيادية بشأن غزة، مشددا على أنه "لا يمكن تطبيق نموذج لبنان في القطاع بسبب القيود السياسية والعسكرية المفروضة من الجانب الأميركي"، وواصفا الوضع الحالي بأنه مقلق للغاية بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

والأحد قال ترامب إن الهدنة في غزة ما زالت صامدة، بعدما شنت إسرائيل غارات على أهداف لحماس متهمة إياها بمهاجمة قواتها، في أعنف تصعيد منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ قبل 9 أيام، ثم إعلانها وقف ضرباتها و"إعادة تطبيق" وقف إطلاق النار.

وقال الدفاع المدني في غزة إن الغارات الإسرائيلية أوقعت 45 قتيلا، بينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده في مواجهات في رفح جنوبي القطاع.

وتبادلت إسرائيل وحركة حماس الاتهام بالمسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب لصحفيين في الطائرة الرئاسية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق، وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".

وأعرب ترامب عن أمله في أن يصمد وقف إطلاق النار الذي ساهم في التوصل إليه، وقال: "نريد التأكد من أن الأمور تسير بشكل سلمي جدا مع حماس".