أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن قيام الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بإبلاغ لجنة التخطيط بالمراكز التي يحتاج الفريق إلى تدعيمها في يناير المقبل.

طلب عاجل من توروب في الاهلي

وقال المصدر إن توروب أوصى لجنة التخطيط بضرور تدعيم صفوف الفريق الأحمر في ٣ مراكز.

وأضاف المصدر بأن المراكز التي طلب توروب تدعيمها هي قلب الدفاع والظهير الأيسر والمهاجم الصريح.

وأكد المصدر بأن النادي الأهلي، سيعمل على تلبية احتياجات المدرب الدنماركي للمنافسة على جميع البطولات التي يُشارك فيها هذا الموسم.

