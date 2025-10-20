أخبار اليمن : صنعاء: تشييع مهيب لجثمان الشهيد الغماري

صنعاء: تشييع مهيب لجثمان الشهيد الغماريشُيع بالعاصمة صنعاء اليوم في موكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب، جثمان الشهيد الفريق الركن محمد عبدالكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع الذي استشهد إثر غارات للعدوان الصهيوني، ضمن معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وقد جرت الصلاة على جثمان الشهيد الغماري في جامع الشعب بالعاصمة صنعاء، ولف جثمانه بعلم الجمهورية اليمنية، وسار موكب التشييع على عربة عسكرية، فيما أحاطت ثلة من ضباط حرس الشرف بالجثمان، حاملين صور الشهيد، فيما كانت الموسيقى العسكرية تعزف الألحان الجنائزية الحزينة.

وشهد جامع الشعب وميدان السبعين، حشودًا جماهيرية غفيرة من العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الذين توافدوا منذ الصباح الباكر، للمشاركة في التشييع، مرددين هتافات العهد بمواصلة الطريق الذي رسمه الشهيد الغماري، فيما كانت فرق التشييع واللجان التنظيمية تستقبل الوفود وتشكل صفوفًا متراصة بعناية، للتنظيم لمراسم التشييع.

وأكد المشاركون في مراسم التشييع أن استشهاد القائد الجهادي الفريق الركن محمد الغماري، خسارة للقوات المسلحة بوجه خاص واليمن بشكل عام لدوره الكبير بناء القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها وصنوفها العسكرية، جمع بين الاحتراف العسكري والبصيرة الاستراتيجية والبعد الإنساني.

وأشاروا إلى أن غياب القائد الغماري جسديًا لن يثنِ عزيمة القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني في مواصلة الدرب والمضي على طريق الشهداء حتى تحقيق النصر على الأعداء.

وأشاد المشيعون بتضحيات الشهيد الغماري ومواقفه المشرفة في مواجهة قوى العدوان الأمريكي، السعودي، الإماراتي، والصهيوني وكذا تضحيات الشهداء كافة والتي أثمرت نصراً في مختلف جبهات العزة والبطولة والكرامة.

