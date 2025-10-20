نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني ولكن المفاوضات توقفت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع أحمد هاني الظهير الأيمن للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال البطاوي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نرفض تماما فكرة أن يستغلنا اي لاعب من الانتقال للأهلي إلى الزمالك والعكس صحيح.

وأضاف: الأهلي كان يسعى لضم احمد هاني الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن توقفت المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

وأردف: علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا لا يشبع من الطموح وهذا الأمر اثر ايجابيًا علي نتايج الفريق، كما أنه يعمل 18 ساعة يومين مع الفريق ويبذل مجهودات كبيرة.

