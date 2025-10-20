حدث الآن .. ارتفاع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم مع قفزة الأونصة عند 4300 دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 04:32 مساءً - ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ بحوالي 35 جنيها الآن في الأسواق المصرية، بعد أن قفزت الأونصة قرب 4300 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 6611 جنيهًا

- عيار 21: 5785 جنيهًا

- عيار 18: 4959 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 46280 جنيهًا

- ارتفع الذهب العالمي منذ بداية العام بنسبة 51% في ظل استمرار الطلب في التزايد على الذهب من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون لرصد أداء الذهب.يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.