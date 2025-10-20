العالم اليوم - زيلينسكي: مستعد للانضمام إلى قمة ترامب وبوتين في المجر

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: مستعد للانضمام إلى قمة ترامب وبوتين في المجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، استعداده للمشاركة في القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حال تلقى دعوة رسمية للحضور.

وكان ترامب وبوتين قد أعلنا عزمهما عقد لقاء في بودابست خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مساع أميركية للتوسط لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية نشرت الإثنين: "إذا تمت دعوتي إلى بودابست، سواء في صيغة تجمع الرؤساء الثلاثة معا، أو عبر دبلوماسية مكوكية يلتقي فيها ترامب بكل طرف على حدة، فإننا سنوافق على المشاركة وفق أي صيغة مناسبة".

وانتقد زيلينسكي موقف المجر، التي تربطها علاقات متوترة مع كييف، واصفا دعمها الضمني للكرملين بـ"غير المساعد".

وأكدت أوكرانيا سابقا استعدادها للمشاركة في اجتماع ثلاثي يجمع زيلينسكي وبوتين وترامب في دول محايدة مثل تركيا أو سويسرا أو الفاتيكان.

وفي سياق مواز، شدد زيلينسكي على حاجة بلاده إلى 25 نظام "باتريوت" للدفاع الجوي، مطالبا باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل شرائها، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل مفاوضات مع شركات دفاع لتحقيق ذلك.

وأضاف أن ترامب، خلال لقائه الأخير به في واشنطن، رفض تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، لأنه "لا يريد أي تصعيد مع روسيا قبل لقائه المرتقب مع بوتين في بودابست".