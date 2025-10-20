العالم اليوم - الإمارات دبي الوطني يستحوذ على حصة الأغلبية في بنك آر بي إل

انتم الان تتابعون خبر الإمارات دبي الوطني يستحوذ على حصة الأغلبية في بنك آر بي إل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - وافق مجلسا إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك "آر بي إل" (RBL) المحدود في اجتماعاتهما التي عقدت السبت، على إبرام اتفاقات نهائية لاستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة مسيطرة في بنك "آر بي إل"، من خلال ضخ رأسمال أولي بما يقارب 3 مليارات دولار.

وتؤكد الصفقة المقترحة التزام بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأمد تجاه السوق الهندية، وهي صفقة تعد الأولى من نوعها في قطاع الخدمات المالية الهندية، باعتبارها:

أكبر استثمار أجنبي مباشر على الإطلاق في قطاع الخدمات المالية الهندية

أكبر جمع للأموال السهمية على الإطلاق في القطاع المصرفي الهندي

أكبر جمع للأموال من خلال الإصدار التفضيلي من قبل شركة مدرجة في الهند

أول استحواذ على حصة الأغلبية في بنك هندي مربح من قبل مصرف أجنبي.

وسيتم الاستثمار المقترح من خلال إصدار تفضيلي يصل إلى 60 بالمئة، وسيخضع للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى.

وكجزء من هذه الصفقة، سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً عرض اكتتاب إلزامي مفتوح لشراء حصة تصل إلى 26 بالمئة من المساهمين العامين في بنك "آر بي إل"، وفقاً لأنظمة الاستحواذ الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية.

كما وافق مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك "آر بي إل" على دمج فروع بنك الإمارات دبي الوطني في الهند مع بنك "آر بي إل"، وفقاً لإرشادات بنك الاحتياطي الهندي. ومن المتوقع أن يكتمل هذا الاندماج بعد تنفيذ الإصدار التفضيلي في بنك "آر بي إل".

ويعكس هذا الاستثمار ثقة بنك الإمارات دبي الوطني في القطاع المالي سريع النمو في الهند، ما يعزز الأهمية الاستراتيجية للهند ضمن الممر الاقتصادي الهندي والشرق الأوسط وأوروبا، ويمثل فصلاً مهماً في الشراكة الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات.

صفقة تاريخية

وشهد سهم آر.بي.إل الهندي ارتفاعا قويا مسجلا أعلى مستوى له في خمس سنوات خلال تعاملات الاثنين.

ويقول محللون إن الصفقة الأكبر من خارج البلاد في القطاع المالي الهندي، والتي رفعت أسهم القطاع بأكمله، تعكس اتجاها جديدا ليس فقط للبنك بل أيضا للقطاع المصرفي بالبلاد بشكل أوسع.

أكد محللو (سي.إل.إس.إيه) أن الصفقة "تاريخية" بالنسبة لشركة خدمات مالية في الهند، مشيرين إلى أن فوائد الاستثمار ستتجلى على المدى البعيد.

وقال محللو سيتي بنك إن الصفقة تمثل خطوة إيجابية للقطاع المالي عموما، وتعكس تزايد الاهتمام الأجنبي بالبنوك الهندية.

وجرى الإعلان عن صفقات عابرة للحدود بقيمة ثمانية مليارات دولار في القطاع المالي الهندي بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول وسط تخفيف القيود التنظيمية.

وذكرت رويترز في يونيو أن بنك الاحتياطي الهندي يبدي استعدادا أكبر للسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار في البنوك الهندية.

وقال محللون في إمكاي جلوبال إن الصفقة، التي لا تزال بانتظار الموافقات التنظيمية والحكومية، قد ترفع صافي ثروة البنك الهندي إلى 5.12 مليار دولار من 1.82 مليار دولار، مع إتاحة الفرص للنمو العضوي من خلال أصول مضمونة للأفراد والشركات.

وارتفع سهم آر.بي.إل سبعة بالمئة إلى 321.30 روبية، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، بحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند الاثنين. وتضاعف سعر السهم حتى الآن هذا العام، مقارنة بارتفاع 15 بالمئة في المؤشر الفرعي للبنوك الخاصة.