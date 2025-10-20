عمر عصر: صدر منى فى بعض اللحظات ما لم يكن فى الإطار الذى تعوّدنا عليه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 09:20 مساءً - حرص عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة على الاعتذار عما صدر منه خلال منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بتونس، من أزمة مع محمود أشرف زميله بالمنتخب.

ونشر عصر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بخالص التهنئة لمنتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من عشرين عامًا، بعد الفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة. هذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي مميز من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويعكس المكانة الحقيقية لتنس الطاولة المصرية على الساحة القارية.

وبصفتي كابتن المنتخب الوطني، أدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، ليس فقط في الأداء داخل الملعب، بل أيضًا في تمثيل المنتخب والقيم التي نعتز بها جميعًا.

وقد صدر مني في بعض اللحظات ما لم يكن في الإطار الذي تعوّدنا عليه داخل المنتخب الوطني، وهو ما يدفعني دومًا للتأكيد على أهمية الحفاظ على الصورة التي تليق بمصر.

إن تمثيل مصر شرف عظيم، ويستوجب دائمًا أعلى درجات الانضباط والالتزام، وأعد جماهيرنا العزيزة وكل من يساند المنتخب أن أكون عند حسن الظن، وأن أعمل بكل طاقتي ليبقى اسم مصر في الصدارة.

كما أتقدم بخالص التقدير والاعتزاز للجهاز الفني والإداري، ولمجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وللجنة الأولمبية المصرية، وكذلك لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه المتواصل.

أؤكد من جديد التزامي الكامل بدوري ككابتن المنتخب، وحرصي الدائم على أن يكون ما نقدمه داخل الملعب وخارجه انعكاسا لقيمة مصر ومكانتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمر عصر