العالم اليوم - هل تحقق شركة إسرائيلية في سرقة اللوفر؟.. إدارة المتحف تعلق

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - نفت إدارة متحف اللوفر في باريس، الإثنين، تواصلها مع شركة إسرائيلية خاصة للاستخبارات، لمساعدتها في التحقيق في عملية سرقة مجوهرات تعرض لها المتحف الأحد.

وكانت مجموعة "سي جي إي" الإسرائيلية التي تتخذ من تل أبيب مقرا لها، قالت في وقت سابق من الإثنين لوكالة "فرانس برس"، إن متحف اللوفر طلب مساعدتها في التحقيق، وذلك لنجاحها السابق في استعادة قطع أثرية سرقت من متحف ألماني سنة 2019.

لكن إدارة المتحف نفت ذلك في تصريح لـ"فرانس برس"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتعرض متحف "اللوفر" الشهير، الواقع في قلب باريس، لعملية سرقة لـ"حُلي لا تقدر بثمن"، من طرف أشخاص ملثمين.

ووقعت السرقة صباح الأحد، بواسطة شاحنة مجهزة برافعة، ركنت في جهة رصيف نهر السين، وصعد اللصوص بواسطة الرافعة إلى مستوى نافذة الطابق الأول وحطمواها بجهاز قص محمول، ثم دخلوا إلى قاعة أبولون التي تضم مجوهرات التاج الفرنسي، وهشموا واجهتين تحظيان بحماية عالية كانت الحُلى فيهما.

وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية أن اللصوص سرقوا 8 حلي "لا تقدر بثمن على الصعيد التراثي"، مشيرة إلى أن قطعة تاسعة هي تاج الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث (الذي كان إمبراطورا بين عامي 1852 و1870) أسقطها اللصوص خلال فرارهم.

وقالت المدعية العامة للجمهورية الفرنسية في باريس، لور بيكو، إن الرجال الأربعة كانوا "ملثمين" وفروا على درجات نارية، والبحث جار عنهم.

ويتابع القضية نحو 60 محققا من فرقة مكافحة الجريمة التابعة للشرطة القضائية في باريس، والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية.

ومن بين الحلي الثماني المسروقة، العائدة كلها إلى القرن التاسع عشر، عقد من الياقوت عائد للملكة ماري إميلي زوجة الملك لويس فيليب الأول، المؤلف من 8 أحجار ياقوت و631 ماسة، بحسب موقع اللوفر الإلكتروني.

وسرق اللصوص أيضا عقدا من الزمرد من طقم عائد للزوجة الثالثة لنابليون الأول، ماري لويز، المؤلف من 32 حجر زمرد و1138 ماسة، أما تاج الإمبراطورة أوجيني فيحمل حوالى ألفي ماسة.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز، إن عملية السرقة استمرت 7 دقائق، وأن منفذيها لصوص "متمرسون قد يكونون أجانب، وربما عُرف عنهم ارتكابهم وقائع مشابهة".

ولقيت هذه العملية اهتماما واسعا عالميا، وأثارت جدلا سياسيا في فرنسا، وأعادت فتح النقاش حول أمن المتاحف التي تواجه "ضعفا كبيرا"، حسب نونيز.

ويضم متحف اللوفر 35 ألف عمل فني على مساحة 73 ألف متر مربع، وسيستقبل سنويا نحو 9 ملايين زائر سنويا.