"بوليتيكو": الولايات المتحدة تؤجل إصدار الاستراتيجية الجديدة لأمنها القومي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة أنه تم تأجيل إصدار استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة للأمن القومي، والتي كان البيت الأبيض يتوقع أن يجري نشرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت الصحيفة قد أفادت الأسبوع الماضي بأن الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي من المتوقع صدورها خلال أسابيع، وستولي اهتماما أكبر لنصف الكرة الأرضية الغربي مقارنة بالاستراتيجيات السابقة.

ونقلت الصحيفة في تقريرها: "إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤجل نشر استراتيجية الأمن القومي، ولكن من المرجح على أي حال أن يتم إصدار الوثيقة قبل نهاية العام".

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من اعتقاد محيط ترامب بأن الوثيقة كانت شبه جاهزة، إلا أن بعض الجهات الحكومية طلبت إدخال المزيد من التعديلات عليها أكثر مما كان متوقعًا.