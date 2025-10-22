نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ جدل واسع في أمريكا بعد هدم جناح بالبيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات ضخمة في المقال التالي

جدل واسع في أمريكا بعد هدم جناح بالبيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات ضخمة

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "ترندي"، الذي تقدمه الإعلامية آية راضي على قناة "القاهرة الإخبارية"، الجدل الواسع الذي أثارته أعمال إنشاء قاعة احتفالات ضخمة في موقع بالغ الحساسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لفخامتها أو تكلفتها، بل بسبب موقعها تحديدًا: الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

الضجة بدأت مع تداول واسع لمقاطع فيديو وصور تظهر أعمال هدم في أحد أجزاء الجناح الشرقي للبيت الأبيض، ضمن مشروع جديد تعكف عليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتمثل في إنشاء قاعة احتفالات أطلق عليها اسم "Ballroom".

المفاجأة، كما أوضحت الحلقة، لا تكمن في فكرة إقامة قاعة احتفالات، فترامب معروف بحبه للعروض والموسيقى والرقص، بل في الموقع وآلية التنفيذ، فالرئيس الأمريكي كان قد صرّح أن مشروعه لن يتداخل مع المبنى التاريخي للبيت الأبيض، إلا أن ما يحدث حاليًا يتناقض مع هذه التصريحات.

مقطع قديم أعيد تداوله خلال الحلقة يظهر ترامب وهو يتحدث عن المشروع، مؤكدًا أنه سيكون "محترمًا لتراث المبنى"، إلا أن الوقائع على الأرض منذ الأمس تشير إلى هدم فعلي لواجهة الجناح الشرقي، واقتلاع أشجار، وإغلاق مناطق أمام الموظفين، مما أثار صدمة وغضبًا واسعًا بين الأمريكيين.

تفاعل المستخدمون على منصات التواصل، خاصة منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بشكل مكثف، حيث انتشر وسم WhiteHouse وBallroomGate، وتوالت التعليقات التي وصفت ما يجري بأنه "غير مصدق".

من أبرز التعليقات، تغريدة للصحفية إيميلي جودن، مراسلة البيت الأبيض، التي نشرت صورًا وكتبت: "الرئيس ترامب يقوم بهدم الجناح الشرقي لبناء قاعة رقص، الجرافات أزالت الواجهة وأجزاء من السقف، وحتى الأشجار اقتُلعت، والمنطقة مغلقة أمام الموظفين."

أما حساب باسم "MotorTrumper" فتساءل: "أليس البيت الأبيض من أكثر المباني رمزية في أمريكا؟ ألم يكن من المفترض التنسيق مع الكونجرس أو جمعية الحفاظ على البيت الأبيض قبل جلب الجرافات؟"

مستخدم آخر يدعى "هولي" كتب: "هل يمتلك ترامب حقًا قانونيًا لهدم جزء من البيت الأبيض؟ إنه ملك لجميع الأمريكيين، لا لشخص واحد."

بينما علّق حساب باسم "Brain" قائلًا: "يهدم البيت الأبيض ويلقي بأمريكا في الوحل.. وكأنه يرتدي تاجًا! هل يحاول إيصال رسالة ما؟"

في المقابل، نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض ردًا على الجدل المتصاعد، جاء فيه: "لأكثر من 100 عام، قام الرؤساء بتطوير البيت الأبيض مع الحفاظ على إرثه كرمز لأمتنا، واليوم، يدشّن الرئيس ترامب بفخر قاعة البيت الأبيض الجديدة بتمويل خاص، دون أن يكلف دافع الضرائب شيئًا، وستُعتز بها لأجيال مقبلة."