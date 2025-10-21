عاجل- مصر تتصدر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 161 مليار دولار

أحمد جودة - القاهرة - 98 مشروعًا و47 ألف فرصة عمل تؤكد مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمار في الطاقة النظيفة

تصدرت مصر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2024، بعد تنفيذ نحو 98 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 161 مليار دولار، بما يعادل 46% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة، وذلك وفقًا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لعام 2025.

وأوضح التقرير أن هذه المشروعات ساهمت في توفير نحو 47 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعكس الدور الريادي لمصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني سياسات واضحة لتعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد التقرير أن تصدر مصر لهذا القطاع الحيوي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، الذي يشهد تطورًا كبيرًا في البنية التشريعية والتنظيمية، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي جعل مصر وجهة مفضلة للاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والمستدامة.

وتأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.