العالم اليوم - فيديو لترامب يفقد أعصابه.. ويهاجم صحفيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو لترامب يفقد أعصابه.. ويهاجم صحفيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، اتهاما حادا لمراسل وكالة "رويترز" جيف ماسون خلال مؤتمر صحفي.

ووصف ترامب ماسون بـ"المراسل من الدرجة الثالثة" ردا على سؤال بشأن شفافية مشروع هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

وأكد ترامب شفافية إدارته في التعامل مع المشروع، مشيرا إلى أنه "عرض الخطط على كل المهتمين"، معتبرا أن بعض المراسلين "لم يبذلوا جهدا لمشاهدتها".

وأظهر ترامب صورا للتصميم الجديد للقاعة أثناء المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أن التصميم حصل على "تقييمات رائعة" من الخبراء.

وجاءت تصريحات ترامب ردا على استفسار سابق من ماسون عن هدم الجناح الشرقي بالكامل، حيث لفت إلى "دهشة الكثيرين" لهذا القرار.

وبرر ترامب قرار الهدم الكامل بدراسات أجراها مع "أفضل المهندسين المعماريين في العالم"، موضحا أن الجناح الأصلي المبني عام 1902 "لم يتبق منه الكثير" بعد التجديدات.

وأعلن الرئيس الأميركي أن تكلفة المشروع البالغة 250 مليون دولار لن تتحملها الخزانة العامة.

وأكد أن التمويل يأتي بالكامل من متبرعين خاصين وشركات مثل أبل وأمازون.

وواجه المشروع انتقادات من شخصيات معارضة مثل هيلاري كلينتون التي ووصفت الأعمال الجارية بأنها "تدمير للبيت الأبيض".

وسجل ترامب تعليقا مميزا بشأن أعمال البناء اليوم السابق، حيث قال إن صوت البناء "يذكره بصوت المال"، معبرا عن حبه لهذا الصوت.