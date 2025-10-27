نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تخفض إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا بنسبة 45% خلال تسعة أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خفضت روسيا إمدادات غازها عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 45% أو بمقدار 10 مليارات متر مكعب.

وجاء في التقرير المتوسط الأجل للوكالة الدولية للطاقة حول سوق الغاز للفترة حتى عام 2030: "انخفضت إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 45% (أو بمقدار 10 مليارات متر مكعب) على أساس سنوي خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام 2025 بسبب توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا".

وأضاف: "في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ارتفعت الصادرات إلى تركيا بأكثر من 20% (أو ما يقرب من 2.5 مليار متر مكعب) على أساس سنوي."

وبالتالي، كانت حصة الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في الطلب الأوروبي على الغاز خلال الأشهر التسعة أقل من 10%، كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة.

هذا وأكدت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية نقلا عن بيانات صادرة عن مركز أبحاث الطاقة الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر مشتر للغاز الروسي. حيث استورد نحو 35% من احتياجه، تلته الصين 30% وتركيا 29%.

وأكدت الصحيفة أن هنغاريا وسلوفاكيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا هي أبرز مشتري الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي.

وبحلول نهاية عام 2024، زادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 21%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار متر مكعب.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، انخفضت تدفقات الغاز الروسي لأوروبا بنسبة 7%، لتقترب من 15 مليار متر مكعب.

في الوقت نفسه، تشير بيانات "يوروستات" إلى أن إجمالي مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي من يناير إلى أغسطس ارتفع بنسبة 8%، ليصل إلى 9.75 مليار يورو. وتحديدا، اشترى الاتحاد الأوروبي ما قيمته 4.1 مليار يورو من غاز الأنابيب الروسي، وما قيمته 5.7 مليار يورو من الغاز الطبيعي المسال.