"القسام": سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها اليوم عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها ستقوم بتسليم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها اليوم الاثنين في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

وقالت "القسام" في بيان لها: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".

وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من مناطق انتشار عناصر وحدة "الظل" في كتائب القسام في قطاع غزة خوفا من اندلاع مواجهة مباشرة مع عناصر حماس، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأشارت تقديرات سياسية في تل أبيب إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تقدم في الوقت الحالي على أي خطوات تصعيدية تجاه حماس، بانتظار ما ستسفر عنه جهود البحث خلال الـ 48 ساعة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمهلة للتوصل إلى نتائج ملموسة.

ورغم مرور أيام على الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس بوساطة إقليمية، لا تزال جثة 13 أسيرا إسرائيليا داخل قطاع غزة، في حين لم تسفر عمليات البحث في رفح وخان يونس حتى الآن عن أي نتائج تذكر.

من جهته، قال خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إنّ الحركة ستبدأ قريبا عمليات بحث في "مناطق جديدة"، مؤكدا حرصها على إنهاء هذا الملف الإنساني بما يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني ويحافظ على التفاهمات القائمة مع الوسطاء.