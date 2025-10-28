“كنوز الفراعنة” يبهر زوار روما.. ثاني أكبر معرض أثري مصري في إيطاليا يشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا

أحمد جودة - القاهرة - إقبال جماهيري كبير على معرض “كنوز الفراعنة” في العاصمة الإيطالية

يشهد معرض “كنوز الفراعنة”، المقام حاليًا في قاعة Scuderie del Quirinale بالعاصمة الإيطالية روما، إقبالًا جماهيريًا واسعًا منذ افتتاحه رسميًا بواسطة السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، في احتفال حضره نخبة من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية.

يُعد هذا المعرض ثاني أكبر معرض أثري مصري يُقام في إيطاليا بعد معرض قصر غراسي بمدينة البندقية (2002–2003)، الذي تناول دور الملوك في عصر الدولة الحديثة، ما يعكس الاهتمام الأوروبي المتجدد بالحضارة المصرية القديمة وسحرها الخالد.

قطع أثرية نادرة تعكس سحر وعظمة مصر القديمة

تم اختيار القطع الأثرية المعروضة بعناية شديدة لتجسيد الصورة التي رسمتها الكتابات الرومانية القديمة لمصر، والتي وصفتها بأنها أرض السحر والأسرار والعظمة.

ويضم المعرض مجموعة من أروع القطع الأثرية التي تم عرضها وفق سيناريو متحفي مبتكر يبرز جمالها الفريد وقيمتها التاريخية، مما يجعل الزائر يعيش تجربة استثنائية داخل عالم الفراعنة.

فرصة فريدة للتواصل مع الحضارة المصرية العريقة

فتح المعرض أبوابه للجمهور في 24 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى مايو 2026، ليمنح الزوار فرصة مميزة للتعرف على روائع الحضارة المصرية واستكشاف جمال فنونها وتاريخها العريق، في عرض يجمع بين الأصالة والتقنيات المتحفية الحديثة التي تبرز روعة القطع الأثرية المصرية.