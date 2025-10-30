العالم اليوم - إيويالا: خسائر الحرب التجارية تهدد 7% من الاقتصاد العالمي

انتم الان تتابعون خبر إيويالا: خسائر الحرب التجارية تهدد 7% من الاقتصاد العالمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 أكتوبر 2025 07:20 صباحاً - في مشهد يعكس حجم الانقسام غير المسبوق الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، تتعاظم المخاوف من تحوّل التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية إلى حرب اقتصادية شاملة، تهدد بنسف ما تحقق من تكامل تجاري على مدى عقود.

فوفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، قد تتجاوز خسائر الاقتصاد العالمي ثمانية تريليونات دولار إذا تفاقمت النزاعات التجارية الحالية وتحولت إلى مواجهة اقتصادية مفتوحة بين القوى الكبرى.

وفي موازاة ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ تكلفة “التفتت الاقتصادي العالمي” والحواجز التجارية نحو سبعة تريليونات دولار خلال عامين فقط، بينما تُقدّر خسائر الشركات العالمية المباشرة من الرسوم الجمركية الجديدة بما يقارب 1.2 تريليون دولار.

هذه الأرقام لا تُعدّ مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تعكس ملامح مرحلة تشهد فيها التجارة الدولية أخطر اختبار منذ الكساد الكبير قبل ثمانين عاماً.

تحسن مؤقت وسط مخاوف متصاعدة

قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا، في حديث خاص لبرنامج "بزنس مع لبنى" على دوت الخليج ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، إن المنظمة تتوقع هذا العام نمواً في التجارة العالمية بنسبة 2.4 بالمئة، وهو أفضل من التوقعات السابقة البالغة 0.9 بالمئة في أغسطس الماضي.

وأوضحت أن هذا التحسن يعود إلى عمليات التخزين المسبقة للبضائع في الولايات المتحدة لتجنّب الرسوم الجمركية، إضافة إلى النشاط المتزايد في التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وعوامل أخرى مساندة. لكنها حذرت من أن هذه العوامل ستتراجع تدريجياً العام المقبل، مع انعكاس الرسوم الجمركية على المستهلكين، مما سيؤدي إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي.

توقعات حذرة للعام المقبل

أشارت إيويالا إلى أن الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل ملموس العام المقبل، وأن حالة عدم اليقين لا تزال تلقي بظلالها على الاستثمارات والقرارات الاقتصادية. وأضافت:

"نتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية نحو 0.5 بالمئة في العام المقبل، لكن المخاطر السلبية قد تدفعه للانخفاض، بينما قد ترفع الإيجابيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتيرة النمو."

وأكدت أن هذه التوقعات تعكس مرونة النظام التجاري العالمي، لكنها شددت على ضرورة البدء بإصلاحات حقيقية في منظمة التجارة العالمية لتجنب تفكك النظام التجاري الدولي.

الذكاء الاصطناعي.. محرك جديد للتجارة

وأبرزت المديرة العامة أن العالم يشهد إقبالاً غير مسبوق على السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن 42 بالمئة من نمو التجارة العالمية للسلع في النصف الأول من عام 2025 كان مدفوعاً بسلع الذكاء الاصطناعي.

وقالت: "حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يبلغ تريليونات الدولارات، ولدينا في منظمة التجارة العالمية اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التي تغطي سلعاً بقيمة 3 تريليونات دولار مثل أشباه الموصلات والخوادم، وجميعها تُتداول من دون رسوم جمركية، وهو أمر إيجابي للتجارة المستقبلية."

التجارة بين دول الجنوب ترتفع بوتيرة قياسية

وأوضحت إيويالا أن التجارة بين دول الجنوب تنمو بمعدل 8 بالمئة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف معدل نمو التجارة العالمية، لافتة إلى أن نصيبها ارتفع من أقل من 10 بالمئة عام 1995 إلى 25 بالمئة حالياً.

وأضافت أن هذا الاتجاه "مشجع للغاية"، لأنه يعكس تنويع الشركاء التجاريين واتجاه الدول النامية نحو إبرام اتفاقات مع شركاء غير تقليديين. كما أشارت إلى أن قيمة التجارة الخضراء بلغت حالياً نحو 2 تريليون دولار، في مؤشر على توسع هذا القطاع.

التوتر التجاري بين واشنطن وبكين يهدد الاقتصاد العالمي

وفي ما يخص العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكدت إيويالا أن اجتماع الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب سيكون "مهماً جداً" لتخفيف التوترات، محذّرة من أن الانفصال التجاري بين البلدين ليس في مصلحة أي طرف.

وقالت: "إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين، فقد يخسر الناتج المحلي الإجمالي العالمي 7 بالمئة على المدى الطويل، بينما ستتضاعف الخسائر بالنسبة للدول النامية."

وأبدت تفاؤلها بأن الطرفين سيتوصلان إلى تسوية، مؤكدة أن "هناك الكثير على المحك، ما يجعل الانفصال أمراً غير ممكن".

تحالفات جديدة وإصلاحات ضرورية

ولفتت إيويالا إلى أن 72 بالمئة من التجارة العالمية لا تزال تتم وفق نظام معاملة الدولة الأكثر رعاية (MFN)، معتبرة أن ذلك يمثل "نواة قوية يمكن البناء عليها".

وأضافت أن التحالفات التجارية الجديدة ليست بالضرورة تنافسية، بل يمكن أن تكون تكاملية ضمن إطار منظمة التجارة العالمية. وقالت: "نحن ندعم هذه التحالفات لأنها تستند إلى مبادئ المنظمة وتشجع على تنويع التجارة العالمية."

دعوة لإصلاح شامل في نظام اتخاذ القرار

وأكدت المديرة العامة أن المنظمة "بحاجة إلى إصلاحات عاجلة"، مشيرة إلى أن نظام اتخاذ القرارات بالإجماع أصبح معقداً جداً ويعطي كل دولة حق النقض، ما يعطل عملية التوافق.

وقالت: "نحتاج إلى نظام أكثر مرونة يسمح للأعضاء بتشكيل تحالفات والتوصل إلى اتفاقات بسرعة، فالعالم يتغير بسرعة ولن ينتظرنا."

كما شددت على أن الثقة والشفافية ركيزتان أساسيتان في التجارة الدولية، وأن محاربة الممارسات التجارية غير العادلة أولوية للإصلاح.

التحضير لاجتماع وزاري حاسم في ياوندي

كشفت إيويالا أن سفير النرويج أولبرغ يقود حالياً مشاورات في جنيف لصياغة قائمة مركزة من الإصلاحات، بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأضافت أن هذه الإصلاحات ستُعرض على الوزراء في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في مدينة ياوندي في 14 مارس المقبل، على أمل أن "يظهروا إرادتهم السياسية لإنجازها".

وأكدت أن "كل أزمة تحمل فرصة"، مشددة على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لإصلاح منظمة التجارة العالمية.

السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري القادم

وفي ختام حديثها، أعربت إيويالا عن حماسها الكبير لاستضافة السعودية الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن العرض السعودي يعكس ثقة كبيرة في المنظمة.

وقالت: "السعودية اليوم دولة حيوية مليئة بالحياة والاستثمارات الجديدة، والطريقة التي تنوّع بها اقتصادها ملهمة جداً، وهي مفيدة للتجارة العالمية أيضاً."

وأكدت أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي ستكون "خطوة مهمة ومثيرة" في مسيرة تعزيز النظام التجاري الدولي.

نظام تجاري بين التفكك والإصلاح

من الواضح أن تصريحات نغوزي أوكونغو إيويالا لا تعكس فقط موقف منظمة التجارة العالمية، بل تعبّر عن إدراك عميق لمرحلة تاريخية تتقاطع فيها الأزمات الاقتصادية مع التحولات التقنية والسياسية.

فالعالم اليوم أمام خيارين: إما الانزلاق نحو تفكك تجاري يهدد بخسائر تتجاوز 8 تريليونات دولار، أو التوجه نحو إصلاح منظومي يعيد بناء الثقة ويضمن استدامة النمو العالمي.

وبين الرسوم الجمركية المتصاعدة، وتزايد التنافس التكنولوجي، وصعود تحالفات الجنوب، يبدو أن الاقتصاد العالمي يكتب فصلاً جديداً في تاريخه، عنوانه: "إما التعاون... أو الانقسام."