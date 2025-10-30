نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممدوح عيد يعقد جلسة أخيرة مع لاعبي بيراميدز قبل مواجهة التأمين الإثيوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الأخير استعدادا لمواجهة التأمين الأثيوبي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأثيوبي في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في مباراة الذهاب بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وطالب رئيس بيراميدز اللاعبين بضرورة ان نصب ١٠٠ في ١٠٠ من تركيزنا ومجهودنا في مباراة الغد أمام الفريق الأثيوبي ومباراة الغد فقط والفوز في لقاء الإياب والعبور لدور المجموعات كبطل للقارة السمراء، مشددا على أن بيراميدز هو بطل إفريقيا ولا بد أن يتعامل مع جميع مبارياته بهذا المنطلق ويلعب كبطل افريقيا ويظهر قدراته في كل وقت ويجب أن نبذل أقصى ما لدينا من جهد في أي مواجهة نخوضها مهما كان المنافس فيها، مذكرا اللاعبين بأن الفريق المنافس بطل للدوري الأثيوبي ويجب التعامل معه بذات المنطلق ولا يجب أبدا الاستهانة به واللعب بكل قوة وتركيز.



أشار إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين والمجموعة مؤكدا أن بيراميدز وهو على ثقة الكبيرة بهم أمام اي منافس في القارة أو خارجها في مختلف البطولات، من أجل الاستمرار في تثبيت مكانة بيراميدز في القارة السمراء والتي لا يجب أن ينزل عنها يوما ويستمر في حصد البطولات محليا وقاريا.