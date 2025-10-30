نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتيريش يشيد مجددًا بجهود وساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجددًا بجهود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة في الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود كانت حاسمة في منع المزيد من التصعيد وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين في نيويورك، أن جوتيريش أثنى على التنسيق الفعّال بين الدول الأربع، مشيرًا إلى أن مشاركتها أسهمت في الحفاظ على الهدنة الهشة وتخفيف معاناة السكان المتضررين.

وشدد الأمين العام على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، مع تجنب أي أعمال قد تُعرّض المدنيين للخطر أو تُعيق العمليات الإنسانية الجارية في غزة.

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات الميدانية، وتعمل بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان استمرار تدفق المساعدات ودعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.