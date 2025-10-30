نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الاحتلال يتراجع عن التقدم عبر الخط الأصفر بعد اتصالات مع واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته لما بعد الخط الأصفر، والذي يمثل نحو 53% من مساحة قطاع غزة، وذلك التزامًا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الجاري تنفيذه.

وذكرت الهيئة، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا القرار جاء عقب اتصالات مكثفة بين تل أبيب والإدارة الأمريكية، تناولت الأوضاع الميدانية في القطاع والتزامات الأطراف بالاتفاق القائم.

خلفية حول الخط الأصفر وخطة ترامب

وأشارت التقارير إلى أن الخط الأصفر يُعد خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

وجاء هذا التراجع بعد يوم واحد من تداول أنباء حول نقاشات إسرائيلية أمريكية بشأن إمكانية توسيع نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية داخل غزة، وهو ما تم العدول عنه لاحقًا حفاظًا على استقرار الاتفاق.